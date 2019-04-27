Attacks Across Northern Iraq Kill Eight

At least eight people were killed, and three were wounded in recent violence:
In Baiji, a bomb killed a garbage truck driver and wounded two workers.
An attack left one civilian dead and another wounded in Mukhisa.
A sniper in Khanaqin killed a militiaman.
Two militants were killed during an airstrike in Zour.
In Mosul, two militants were killed separately.
An ISIS leader was killed near Samarra. Several companions were wounded.
Also, a truffle hunter was kidnapped by militants in Makhmour .
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